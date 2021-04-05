Пермь, 5 апреля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Пермский края объявил два аукциона на поставку медобрудования в местные больницы. Общая стоимость, которую регион готов заплатить, составлять 186 млн рублей.

Minzdrav.gov.ru УЗИ аппарат

Согласно информации, опубликованной на сайте закупок, начальная я (максимальная) цена лота об аппаратах УЗИ составляет 142,6 млн рублей, а лота об маммографах — 43, 384 млн рублей.

Для нужд больниц Прикамье намерено приобрести 20 аппаратов УЗИ и четыре маммографа. Для проведения ультразвуковой диагностики объявлена закупка систем «РуСкан 60». Оборудование должно быть новым. Срок поставки не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

Аппараты рентгеновские маммографические цифровые или аналоговые должны быть поставлены в регион в течение трех месяцев с момента заключения договора.