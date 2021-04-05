Махачкала, , 10:06 — REGNUM В Дагестане завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Кизлярского района. Его обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений, в том числе превышении должностных полномочий, служебном подлоге и во взяточничестве.

Как сообщали 5 апреля в пресс-службе Следственного комитета по республике, незаконная раздача земельных участков произошла в 2012—2015 годы, когда обвиняемый являлся главой сельского поселения «сельсовет Южный» в Кизлярском районе. Установлено, что он лично составил и выдал 16 выписок из похозяйственных книг с указанными в них ложными сведениями.

Так, гражданам, которые вовсе не проживали на территории села, были выданы справки о принадлежности им пожизненно земельных участков. При этом пять справок были выданы за взятки в размере от 10 до 40 тыс. рублей.

Используя эти фальшивые бумаги, их получатели оформили землю в собственность, став пожизненными обладателями земель. Ущерб, нанесенный муниципалитету, составил 2,2 млн рублей.