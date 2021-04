5 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Станислав Стремидловский, , 11:35 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Католический мир празднует Пасху Господа Иисуса Христа. Поздравляем!

Папа Римский Франциск обратился с пасхальным посланием Urbi et Orbi, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик с горечью отметил, что в мире «очень много войн и насилия», особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе: «Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит Он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений». В своем послании папа коснулся также болевых точек планеты и начал с Гаити, пожелав возлюбленному народу этой страны «не отчаиваться в трудностях и смотреть в будущее с уверенностью и надеждой». Он выразил близость молодым людям всего мира, особенно Мьянмы, которые во имя демократии «понимают, что ненависть можно рассеять только любовью». Франциск поблагодарил Ливан и Иорданию, принимающих множество беженцев, спасающихся от сирийского конфликта. Сирия, Йемен и Ливия — в каждой из этих стран по многу лет длятся вооруженные конфликты, делающие жизнь их народов невыносимой. Понтифик призвал все вовлеченные стороны приложить усилия для прекращения конфликтов и позволить людям, измученным войной, жить в мире и начать восстановление своих стран. «Воскресение, безусловно, ведет нас в Иерусалим: испросим для него у Господа мира и благоденствия», — продолжил он, дабы израильтяне и палестинцы обрели силу диалога, а их страны могли жить рядом в мире и процветании. Папа Франциск вознес молитву, дабы Воскресший Христос поддержал африканские страны, страдающие от внутреннего насилия и международного терроризма, особенно в регионе Сахель, в Нигерии, а также в регионе Тыграй (Эфиопия) и провинции Кабу-Делгаду (Мозамбик). Завершая пасхальное послание, он сказал:

Папа Римский Франциск «Среди множества трудностей, которые мы переживаем, не будем никогда забывать, что ранами Христа мы исцелились (см. 1 Пет 2,24). Наши страдания преображены светом Воскресшего. Там, где была смерть, теперь — жизнь, там, где была скорбь, теперь — утешение. Обняв Крест, Иисус наполнил смыслом наши страдания; помолимся, дабы благотворное воздействие этого исцеления распространились по всему миру. Желаю всем светлой, мирной и святой Пасхи!»

«Правительственный комитет» будет работать над инициативами, появившимися во время визита папы Франциска в Ирак, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом информирует арабская газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на анонимные «высокопоставленные источники» в иракском правительстве. Рекомендации направлены на то, чтобы предложить решения проблем безопасности, экономической устойчивости и послевоенного восстановления, которые влияют в частности на состояние христианских общин и других социальных групп, особенно в мухафазах Ниневия и Багдад. Источник в правительстве Ирака говорит о проблемах, связанных с безопасностью, ввиду упорства ополченцев, организованных на сектантской основе и всё еще активных в провинции Ниневия. Досье, которое изучает правительственный комитет, включает вопрос о недвижимости, незаконно изъятой в последние годы у христианских семей, вынужденных в результате конфликтов и насилия переехать в другие районы страны или эмигрировать за границу.

Багдад. Ирак

Русская православная церковь поддержала декларацию Конгрегации доктрины веры в отношении к однополым бракам, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). «Мы ни в коем случае и ни в какой форме не можем признать однополое сожительство брачным союзом. Соответственно, ни венчание, ни благословение не могут быть преподаны», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он отменил, что декларация демонстрирует «полное согласие» по этому вопросу между Православной и Католической церквами, которые считают однополое сожительство «неприемлемым и греховным». Среди 14 главных православных Церквей, которые вместе опекают около 220 миллионов христиан, нет формального консенсуса по вопросам ЛГБТ, хотя церковные лидеры от Греции до США определяют гомосексуализм, наряду с прелюбодеянием и абортами, как аморальное деяние, «осужденное Писанием».

Католической церкви не грозит раскол из-за запрета на благословение однополых пар, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Издание ссылается на интервью РИА Новости ответственного секретаря «Католической энциклопедии» Алексея Юдина, прокомментировавшего дискуссию вокруг соответствующего решения Конгрегации доктрины веры. После чего ряд священников и епископов Католической церкви из разных стран выступили с критикой в СМИ и социальных сетях позиции Конгрегации, заявив, в частности, что однополые влюбленные пары являются «частью Божественного плана». Юдин заметил, что катехизис Католической церкви остается неизменным, и принятую позицию в отношении к подобным союзам в ней «никто менять не собирается». По мнению эксперта, речь может идти лишь об отдельных случаях неповиновения священноначалию, а не о некой тенденции. Он считает, что папа Франциск «прекрасно понимает сложность всех проблем, стоящих сейчас перед Церковью, в том числе и в этой области — пастырства для гомосексуалистов и вообще для всех людей такого рода ориентации», однако сам понтифик нисколько не отклоняется от католического вероучения в этом вопросе.

Архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне призвал положить конец насилию в отношении американцев азиатского происхождения, рассказывает Catholic News Service (Вашингтон, США). «Рост насилия в отношении азиатов по всей стране вызывает тревогу и ужас у всех здравомыслящих людей», — отметил он. Число нападений на американцев азиатского происхождения в США увеличилось за последний год. В начале марта в результате серии перестрелок в трех массажных салонах Атланты погибли шесть женщин азиатского происхождения. Как подчеркнул Кордилеоне, «тем более тревожными являются жестокие нападения на американцев азиатского происхождения в Сан-Франциско в последние дни». Так, Рон Туасон, который имеет филиппинские, китайские и испанские корни, был атакован на автобусной остановке в городе 13 марта, а 17 марта напали на 70-летнего Сяо Чжэня. По словам архиепископа Сан-Франциско, «наш город всегда был центром азиатско-американской культуры, в котором китайские, филиппинские, корейские, вьетнамские, японские и другие азиатские иммигранты, преодолевая дискриминацию и трудности, вносили свой вклад в богатый гобелен местной жизни». Архиепископия Сан-Франциско проведет молебен 10 апреля, молясь «о прекращении насилия и расизма, особенно в отношении азиатов».

Китайцы

Американцы разделились по партийной принадлежности из-за дебатов о католицизме и причастии президента США Джо Байдена, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Новый опрос, опубликованный 30 марта центром Pew, показал, что 58% американцев знают, что Байден католик. При этом 88% респондентов-демократов считают Байдена религиозным по сравнению с 63% республиканцев, которые называют его «не слишком» или «совсем не» религиозным. Некоторые республиканцы по своей инициативе во время опроса заявили, что Байден является «фальшивым католиком» или «католиком только по названию», и это определение повторил глава комитета Конференции католического епископата США за жизнь архиепископ Джозеф Науманн, заявивший, что Байден «должен перестать называть себя набожным католиком» из-за его поддержки легальных абортов. Науманн, в числе других консервативных американских епископов, призвал Байдена прекратить причащаться. Согласно данным Pew, 55% республиканцев-католиков считают, что взгляды президента на аборты должны стать поводом для отказа ему в причастии, эту точку зрения разделяют лишь 11% демократов-католиков.

Генеральный секретарь Конференции католического епископата России отец Штефан Липке заявил, что новые законодательные нормы дадут государственным чиновникам дополнительные полномочия по вмешательству в церковную жизнь и возродят ограничения коммунистической эпохи, сообщает Crux (Денвер, США). Поправки к закону «О свободе совести и религиозных объединениях», принятые Государственной думой 24 марта, требуют от иностранных священнослужителей «переаттестации в российской религиозной организации», вместе с тем «духовенство, уже работающее в России, освобождается от требования переаттестации». Также поправки препятствуют отделению «местных религиозных общин» от Церквей. «Новые положения — родом из советских времен и приближают нас к советской системе», — сказал отец Штефан. Он отметил, что правила создадут трудности для религиозных орденов, например ордена иезуитов, единственный российский послушник которого ожидает рукоположения после обучения за границей. По словам отца Штефана, католическая семинария в Санкт-Петербурге признана правительством и может предложить свой собственный курс переаттестации. Он подчеркнул, что поправки не исключают онлайн-курсов, что позволяет некоторым священнослужителям пройти переаттестацию до прибытия, а освобождение духовенства, уже работающего в России, от нее ослабило опасения, что российским католическим епископам, возможно, придется «пройти перевоспитание». Но «если в других странах вы можете обратиться в суд, чтобы убедиться, что такие законы не затрагивают свободу вероисповедания, то в России это трудно», добавил генеральный секретарь Конференции католического епископата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает шаг навстречу меньшинствам, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Эрдоган 2 марта объявил о «новой эре прав человека в Турции». Он лично поздравил с днем рождения константинопольского патриарха Варфоломея. Ранее в Турции суд снял запрет на выборы новых членов в совет директоров христианских и иудейских фондов, которые имеют исключительное право владеть и управлять религиозно-социальными учреждениями и недвижимостью. Выборы были заблокированы в 2013 году, что парализовало фонды на восемь лет. Еще одним жестом стало осуждение более чем через 14 лет после убийства армянского журналиста Гранта Динка виновников покушения. Стамбульский суд приговорил их к длительным срокам тюремного заключения: троих к 25 годам лишения свободы за убийство. В ходе судебного процесса обвинения были предъявлены 76 подозреваемым. Двое из них были оправданы, обвинения против двух других в связи с истечением срока давности сняты. Среди обвиняемых неожиданно оказался проживающий в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкое правительство обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году. Однако приговора Гюлену пока не было вынесено. Суд над ним и 12 другими обвиняемыми будет проходить отдельно. Семья Гранта Динка и адвокаты видят в этом попытку режима Эрдогана сделать из проповедника и его сторонников козлов отпущения в громком убийстве.

Рэджеп Эрдоган ArtemAugust

Между Китаем и Ираном заключено соглашение о сотрудничестве, пишет La Croix (Париж, Франция). С иранской стороны соглашение было представлено как «всеобъемлющая дорожная карта», включающая «политические, стратегические и экономические нормы», рассчитанные на «25 лет сотрудничества». Однако о его содержании мало что известно. Ничего подобного сегодня. «Соглашение — амбициозный документ, но в нём нет ни методов реализации, ни измеримых целей, ни даже точных программ», — считает американский историк Билл Фигероа, автор диссертации о китайско-иранских отношениях. Эксперт подозревает, что Тегеран прежде всего хочет создать себе имидж сильного партнера и «выйти из дипломатической изоляции», устроенной ему США. Очевидно, что сближение является намерением китайских властей возобновить «шелковые пути», призванные улучшить связанность Китая с остальным миром. Вместе с тем соглашение должно не позволить иранскому президенту Хасану Рухани и лагерю умеренных консерваторов улучшить свои позиции накануне президентских выборов.

Возникает вопрос, какие последствия будет иметь соглашение между Китаем и Ираном для попыток, пока безуспешных, возобновить прямые переговоры между новым президентом США Джо Байденом и аятоллами о возрождении ядерной сделки, разорванной Трампом, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). Экономическое эмбарго, введенное Вашингтоном против Тегерана, блокирует торговлю с имеющими большое значение для Ирана европейскими странами. Если в условиях новой холодной войны Китай выглядит более устойчивым к американским угрозам, для иранцев преодоление западных санкций остается приоритетом. В самом Иране соглашение с Пекином подается как поворотный момент, которого так желал верховный лидер аятолла Али Хаманеи, и победа на антиамериканском фронте. Ни уходящий Рухани, ни министр иностранных дел Джавад Зариф не довели дело до конца. Ключевого человека зовут Али Лариджани, консерватор, бывший председатель парламента, личный эмиссар Хаменеи в Китае. Запомните его имя, потому что Лариджани может стать ведущим кандидатом на президентских выборах в июне этого года.

В Алма-Ате прошли протесты против «китайской колонизации» и Назарбаева, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Митинг состоялся 27 марта. Участники акции обвиняли «вечного президента» в том, что он «продал» страну Китаю. Митинг был согласован с властями и собрал около 300 демонстрантов. Участники подвергли критике заход в Казахстан новых китайских компаний. Большие участки казахстанской территории дешево сдаются в аренду и эксплуатируются ими. Назарбаев проложил путь к этому, попросив Пекин открыть крупные кредитные линии правительству Казахстана. В акции протеста принял участие один из основателей новой Казахской демократической партии Абзал Достияров. «Богатства казахов, — заявил он, — раздаются направо и налево с благословения власть имущих, Назарбаева и его протеже, нынешнего президента Токаева. Если мы не поднимемся, нас скоро поглотит Китай, и мы потеряем всё, что оставили нам наши отцы». На демонстрации многие также вспоминали о притеснении этнических казахов в Синьцзяне, где мишенью являются все тураноязычные группы, большинство из которых исповедуют ислам. Казахов вместе с уйгурами отправляют в «лагеря перевоспитания».

Нурсултан Назарбаев

Перекрытие Суэцкого канала обнажило наготу глобального рынка, рассуждает L'Osservatore Romano (Ватикан). Пандемия коронавируса и так подвергла его серьезному испытанию, заставив переосмыслить логистику и потерянное время из-за отсутствия медицинских приборов, производство которых было делегировано Азии. Застрявший контейнеровоз Ever Given обнаружил беззащитность, о которой еще не говорилось. Урок перекрытия Суэцкого канала преподан: достаточно всего лишь песчинке попасть в шестеренку — и мировой гигант обнаруживает, что у него глиняные ноги. Взаимосвязанные между собой заводы по производству дешевых запчастей и фабрики по сборке с наименьшими затратами на рабочую силу, выбранные по геополитическим соображениям порты, не учитывающие развитие местных сообществ рынки — это организм, который умирает от своей сложности. Ever Given, как и прочие грузовые суда, столкнулись с человеческим фактором: из-за кризиса, связанного с коронавирусом, экипажи часто вынуждены пребывать на борту в течение нескольких месяцев. Они подвергаются непрекращающемуся стрессу. Так всё складывается в одну корзину: измученный экипаж, слишком большой корабль, единственный канал для 10−12% мировых товаров, которые идут через него из Азии в богатую Европу и обратно. Рынок требует лекарств, вакцин, нефтепродуктов, кофе, пластмасс, автомобильных и компьютерных деталей, в то время как ценность труда падает вместе с заработной платой. Ухудшаются и права человека: в мировой торговой сети работает не менее 100 миллионов несовершеннолетних. Система, сделанная из стали с хрустальными соединениями, не способна реагировать на неожиданности. И эту опасность почувствовали. США предложили помощь в восстановлении судоходства, а Россия предложила альтернативу в виде арктического маршрута («подарок» климатического кризиса, который угрожает окружающей среде).