Казань, , 10:08 — REGNUM На финансирование капитального ремонта жилого фонда в Казани в 2021 году выделяется более 2,8 млрд рублей. На эти средства запланирован капремонт 295 домов, из них 224 дома высотой от 5 до 16 этажей и 71 малоэтажный дом.

Строителям предстоят работы по ремонту кровли в 186 домах, по замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в 146 домах, по ремонту фасадов в 133 домах, замене лифтов в 59 домах.

Всего капитальный ремонт проведен в 3,2 тыс. многоквартирных домах, что составляет 63,3% жилого фонда Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в столице Татарии в 59 домах заменят 170 лифтов. Работы организованы в рамках капитального ремонта жилья.

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