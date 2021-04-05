Белгород, 5 апреля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Для привлечения врачей в Белгородскую область власти закупят 240 квартир. Об этом 5 апреля на оперативном совещании сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В отрасли здравоохранения региона работают свыше 31 тысячи человек. Однако медучреждения нуждаются в 164 врачах и 197 человек среднего персонала. В некоторых больницах дефицит кадров составляет 20%, а в трёх районных больницах вакантны должности главных врачей. Чтобы мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родные места, власти планируют решить жилищный вопрос молодых специалистов и закупить для них квартиры.

«Мы будем создавать для молодых медиков условия, чтобы удержать кадры. Речь идёт и о решении жилищных проблем. Уверен также, что программа «Земский доктор», по которой врач, переезжающий жить и работать в сельскую местность, получает миллион рублей, остается хорошей мотивацией для молодых специалистов», — отметил Вячеслав Гладков.

В 2021 году власти планируют закупить 160 квартир: 70% средств выделят из регионального бюджета, остальные — муниципалитетов. Предложение вынесут на рассмотрение депутатов областной думы.