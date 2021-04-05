Ярославль, , 10:04 — REGNUM В Ярославской области власти нашли нового покупателя молока для четырёх хозяйств Некоузского района, откуда прежний покупатель отказался вывозить продукцию из-за плохих дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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О том, что хозяйства раздают молоко жителям бесплатно и планируют пустить молочных коров на мясо, ранее рассказал депутат областной думы Эльхан Мардалиев. Правда, в региональном правительстве заявили, что причиной отказа от закупок молока стали не плохие дороги.

« С 17.03.2021 четыре сельхозпредприятия, расположенные в Некоузском районе, испытывают сложности с реализацией молока (ООО «Агрофирма Латка», ООО «Агрофирма Сить», СПК «Первое Мая», ООО «Данилово») в связи с отказом ООО «Волга — Трейдинг» осуществлять закупку молока по причине недостаточного качества поставляемого молока и небольших объемов. Администрацией Некоузского муниципального района совместно с сельхозпредприятиями была оперативно достигнута договоренность о временной реализации молока в ООО «Молочные продукты» (г. Рыбинск)», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области провел переговоры с руководством Угличского сыродельного завода о поставках молока из Некоузского района туда. Завод рассматривает возможность закупки молока в трёх хозяйствах — СПК «Первое Мая», ООО «Агрофирма Латка» и ООО «Данилово». 2 апреля была закуплена первая партия, дальше все будет зависеть от качества самого молока. Также чиновники дали советы хозяйствам о том, как повысить качество молока, чтобы на него был спрос.

«Кроме этого руководству сельхозпредприятий разъяснена информация о возможности кооперации с целью получения гранта на приобретение техники и оборудования, что позволит сельхозпредприятиям осуществлять транспортировку молока до завода переработчика самостоятельно», — сообщили в региональном правительстве.

Власти рассказали и о том, что делают с дорогами к проблемным фермам.

«Одно предприятие — агрофирма «Сить» — находится в с. Воскресенское — это дорога Некоуз — Родионово — Октябрь. Ремонт дороги идет поэтапно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года. К ремонту 10-ти километрового участка дороги уже приступили. Также поэтапно ремонтируется автомобильная дорога Углич — Некоуз — Брейтово, на которой находится ООО «Латка». В этом году предстоит отремонтировать 12,7 километров дороги. СПК 1 мая и ООО «Данилово» находятся на дороге Некоуз — Лацкое — Борок, жалоб по ее эксплуатационному состоянию в адрес департамента не поступало. В весенний период при наступлении соответствующих погодных условий на участках региональных дорог, не включенных в планы ремонта, будут выполнены работы по устранению дефектов и повреждений покрытия горячей асфальтобетонной смесью», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Помогут ли эти меры сельхозпредприятиям выжить — покажет время.

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