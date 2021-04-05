Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве расследуется уголовное дело об убийстве мужчины 1952 года рождения. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Преступление совершено 3 апреля. По данным следствия, в квартире дома по улице Бирюлёвская в Москве женщина 1970 года рождения нанесла мужчине колото-резаные ранения. Пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемая задержана, на допросе она дала признательные показания. Женщине предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.