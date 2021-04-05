Москва, , 10:03 — REGNUM С января по февраль 2021 года в России было продано 12 664 авто китайских марок с пробегом. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, за первые два месяца нынешнего года на вторичном авторынке России было перепродано на 5,4% больше китайских машин, чем за аналогичный период годом ранее.

В отчётный период в России чаще всего перепродавали китайские авто марок: Chery (3748 ед.), Lifan (3306 ед.), Geely (2187 ед.), Great Wall (2055 ед.) и BYD (288 ед.).

Среди китайских моделей на вторичном рынке РФ наибольшей популярностью пользовались такие машины, как: Chery Tiggo (1663 тед.), Great Wall Hover (1257 ед.), Lifan Solano (1113 ед.), Lifan X60 (1086 ед.) и Geely Emgrand (697 ед).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале нынешнего года в РФ было продано на 93% больше новых автомобилей китайских брендов, чем в феврале прошлого года.

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