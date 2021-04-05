Токио, , 10:11 — REGNUM Американские военные с 1970-х годов не используют полигон на островах Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, так как на архипелаг претендуют и Япония, и Китай. Об этом японское агентство Kyodo сообщает 5 апреля, ссылаясь на рассекреченные документы Национального управления архивов и документации США.

США прекратили использовать полигон, чтобы не вовлекаться в территориальный спор Токио и Пекина. До 1978 года на нём проводили учебные стрельбы и отрабатывали метание бомб, привлекая корабли ВМС США и палубную авиацию. Годом позже ВМС попросили возобновить использование полигона, но администрация США ответила отказом.

Японское правительство, отмечает Kyodo, считает этот запрет действующим. Вместе с тем власти США, включая администрацию президента Джо Байдена, не раз подтверждали, что Сенкаку подпадают под действие японо-американского договора о безопасности. Это означает, что США окажут Японии военную помощь при нападении на архипелаг.

Вероятно, США сохраняют нейтралитет в споре о принадлежности архипелага, не желая ещё больше портить отношения с КНР, говорится в публикации.

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