Тула, , 10:00 — REGNUM Шесть низководных мостов остаются подтопленными в результате таяния снега в Тульской области на 5 апреля, данные опубликовало ГУ МЧС по Тульской области.

По последней информации, на территории региона подтоплены низководные мосты в районе населённого пункта Устье Кимовского района, в городе Чекалин и в районе населённого пункта Мишнево Суворовского района, у населённого пункта Болотское Одоевского района, в районе населённого пункта Николо-Гастунь Белевского района, населённого пункта Орловка Куркинского района. Также подтоплены приусадебные участки частных жилых домов по адресу в селе Дедилово Киреевского района. Здесь в круглосуточном режиме работает оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.

В то же время 4 апреля снизился уровень воды в реке Упа ниже полотна на низководном мосту н.п. Орлово Щекинского района. Ведутся работы по возобновлению транспортного сообщения.

В Тульской области в связи с паводком приведена в готовность аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области, а также подготовлена водооткачивающая техника.