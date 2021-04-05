Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM На Невском проспекте Санкт-Петербурга автомобиль такси въехал в стоящий на остановке троллейбус. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир получили травмы. Об этом 5 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», которому принадлежит троллейбус.

В центре Петербурга автомобиль такси врезался в троллейбус (цитата группы «ДТП и ЧП СПб») Vk.com/spb_today

ДТП произошло в 07:30 мск в понедельник, 5 апреля, на остановке общественного транспорта на Невском проспекте у Гостиного двора. В остановившийся для посадки и высадки пассажиров троллейбус врезался двигавшийся по выделенной для общественного транспорта полосе автомобиль такси марки Kia.

Как выяснилось, в иномарке, помимо водителя, находился пассажир. Оба получили травмы и были госпитализированы. «В троллейбусе пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе городской скорой помощи корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По данным очевидцев, у автомобиля при ударе сработали подушки безопасности.