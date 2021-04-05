Нью-Дели, , 10:01 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть одобрена для экстренного использования на территории Индии в течение ближайших семи-десяти дней. Об этом 5 апреля сообщает газета The Hindu со ссылкой на источник в местных медицинских кругах.

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«Препарат Спутник V» находился на рассмотрении. Он, вероятно, будет разрешен в течение следующих 7−10 дней», — заявил изданию источник.

Отметим, 24 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что надеются на то, что вакцина «Спутник V» будет одобрен для применения в Индии в течение двух недель.