Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинске бизнесмен Иван О. не сумел покинуть следственный изолятор. Областной суд отказался изменить ему меру пресечения, пишут СМИ.

Защита просила отпустить гражданина под залог в 5 млн рублей или назначить ему домашний арест. Однако облсуд не стал этого делать. Постановление Центрального райсуда города оставлено в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был задержан 22 марта по делу о крупных махинациях с землёй. По данным следователей, речь идёт об аренде участка земли, который затем был выкуплен на льготных условиях при отсутствии для этого оснований.

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