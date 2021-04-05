Дальнегорск, Приморский край, , 10:11 — REGNUM Прокуратура Дальнегорска Приморского края проверила информацию из соцсетей о ненадлежащих условиях проживания и краже денег у 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Ветеран Мак Данилович Маковский живёт в селе Каменка.

«По результатам проверки будет дана оценка работе уполномоченных служб, а также соблюдению прав ветерана Великой Отечественной войны, в том числе на благоприятные условия проживания, предоставление мер социальной поддержки», — пояснили в прокуратуре.

Уже начаты работы по восстановлению надлежащих условий проживания в квартире, включая ремонт системы водоснабжения и водоотведения, электропроводки.

Также возбуждено уголовное дело о хищении у ветерана 75 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже ветеран Великой Отечественной войны был вынужден оплатить ущерб, оцененный в 2,5 млн рублей, причиненный другому собственнику действиями управляющей компании. В ситуацию вмешалась прокуратура, направив иск в защиту прав ветерана.