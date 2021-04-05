Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM На Камчатке, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались от COVID-19 ещё три пациента. За весь период пандемии в крае жертвами коронавируса стали уже 204 человека, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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По информации краевого оперативного штаба, за последние 24 часа на Камчатке выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13), за весь период пандемии — 14 189.

Врачи закрыли ещё 17 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. Всего с болезнью справились 13 316 человек. За сутки в ковидные госпитали были направлены ещё восемь пациентов. В стационарах проходят лечение от COVID-19 107 человек. У 64 носителей коронавируса врачи диагностировали пневмонию. Из 189 развёрнутых в стационарах коек свободны 82.

За всё время на Камчатке провели более 331 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию сначала прививочной кампании от коронавируса уже поступило 100 912 доз вакцины.