Варшава, , 09:57 — REGNUM Вечером 4 апреля мотоциклист — гражданин Польши, приближаясь к польско-чешской границе, столкнулся с неожиданно выбежавшей на дорогу косулей. В результате столкновения мужчина скончался на месте. Об этом передает Dziennik.

Авария произошла на участке трассы А38, соединяющем поселок Глубчице (Польша) с польско-чешской границей. Мужчина направлялся в сторону границы, до которой оставалось всего несколько километров.

Пресс-секретарь Главного управления автомобильными дорогами и автомагистралями Опольского воеводства сообщил журналистами, что на месте происшествия работает следственная группа под надзором прокурора.

Другие подробности инцидента пока не известны.