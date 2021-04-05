Джакарта, , 09:57 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о необходимости быть начеку из-за морских волн высотой до шести метров, которые сформировались у побережья Суматры, сообщает Antara.

«Мы обращаем внимание на высокие риски для безопасности судоходства, рыбацких лодок, барж, паромов, грузовых и круизных судов», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии выделило 2,6 млрд индонезийских рупий ($178 тыс.) на удовлетворение основных потребностей и компенсацию пострадавшим при наводнении и оползнях в округе Восточный Флорес.

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