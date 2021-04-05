Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Движение целого шоссе поблизости от города Атланта пришлось приостановить 3 апреля на час из-за коровы, которая выпала из прицепа для перевозки скота, сообщает со ссылкой на управление полиции города Данвуди The Hill.

По данным полицейского управления, первые сообщения о корове, которая свободно разгуливает по шоссе I-285, поступили правоохранительным органам около 9 часов утра 3 апреля.

Сотрудникам полиции удалось поймать корову с помощью веревки, предоставленной гражданским лицом, после чего она была возвращена хозяину.

По информации местных СМИ, в какой-то момент из-за животного пришлось перекрыть целых три полосы шоссе, хотя примерно через час движение нормализовалось.