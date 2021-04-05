Казань, , 09:58 — REGNUM В этом году в столице Татарии в 59 домах заменят 170 лифтов. Работы организованы в рамках капитального ремонта жилья, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые лифты являются антивандальными и энергосберегающими, оборудованы кнопками со шрифтом Брайля, плавным и бесшумным ходом. Обновленные подъемники уже появились в 14 домах, введены в эксплуатацию 32 лифта, полностью завершили установку еще 38, по ним оформляются документы для ввода в эксплуатацию. Оставшиеся лифты планируют установить до конца апреля. Новые подъемники изготовлены российскими производителями.

ИА REGNUM ранее сообщало, с конца марта в Казани погодные условия позволили приступить дорожникам к ямочному ремонту улиц. Из муниципального бюджета на эти цели в 2021 году выделяется 93 млн рублей. Всего запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

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