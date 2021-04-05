Самара, , 09:54 — REGNUM Около двух килограммов героина изъяли стражи порядка в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД Ставропольского района остановили автомобиль рядом с селом Зеленовка, чтобы проверить документы у водителя. В ходе проверки, стражи порядка заметили странное поведение у пассажира этого авто, поэтому они решили досмотреть его, а также провести осмотр автотранспортного средства. В результате в автомобиле были обнаружены два свертка с неизвестным порошком. Эксперты установили, что это вещество является героином весом около двух килограмм.

«В ходе опроса безработный ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья пояснил оперативникам, что хранил наркотики с целью последующего сбыта и ехал из Москвы в Самару со знакомым водителем», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Сейчас стражи порядка выясняют его причастность к других подобным преступлениям, а также устанавливают пути поступления наркотических средств к фигуранту уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области изъяли героина более чем на 10 млн рублей.