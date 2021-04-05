Самара, 5 апреля 2021, 09:54 — REGNUM Около двух килограммов героина изъяли стражи порядка в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД Ставропольского района остановили автомобиль рядом с селом Зеленовка, чтобы проверить документы у водителя. В ходе проверки, стражи порядка заметили странное поведение у пассажира этого авто, поэтому они решили досмотреть его, а также провести осмотр автотранспортного средства. В результате в автомобиле были обнаружены два свертка с неизвестным порошком. Эксперты установили, что это вещество является героином весом около двух килограмм.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Сейчас стражи порядка выясняют его причастность к других подобным преступлениям, а также устанавливают пути поступления наркотических средств к фигуранту уголовного дела.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области изъяли героина более чем на 10 млн рублей.