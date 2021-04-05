Москва, , 09:51 — REGNUM Власти Греции открыли для дайверов-любителей доступ к затонувшим кораблям и самолетам, находящих на глубине не более 120 метров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристам, увлекающимся подводным плаванием, будет доступен 91 подводный объект, относящийся к периоду 1868−1970 гг. Это военные самолеты и корабли, затонувшие во время Второй мировой войны.

Погружения дайверов разрешены в Аттике, Южном и Северном Эгейских регионах, Центральной Македонии, Западной и Центральной Греции, Эпире, Пелопоннесе и Фессалии, на Крите и Ионических островах.

Как сообщало ИА REGNUM, Греция вслед за Кипром откроет «зелёный коридор» для российских туристов, которые сделали прививку от COVID-19.

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