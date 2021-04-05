5 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

В чебоксарском речпорту предлагают построить три небоскрёба, которые повлияют на панорамный вид из мемориального комплекса «Победа»: концепция застройки, мнение архитекторов и чиновников.

Наталия Николаева, , 11:36 — REGNUM Территория набережной Чебоксар, которая является исторической частью города и сейчас активно благоустраивается за бюджетный счёт, может пополниться новыми жилищными застройками. И не просто домами, а 100-метровым небоскрёбом и двумя высотками чуть пониже. На фоне напористого освоения левой части залива и «замамья» (территории вокруг монумента Матери-Покровительницы), где «втыкают» элитные дома, вызывая возмущение многих жителей, конкурентную коммерческую застройку предлагается вести на другой части прибрежной зоны — в речном порту, которая в прошлом году окончательно оградилось и огородилось от жителей забором.

Из анонса мероприятия Cap.ru

В новом проекте негодование чебоксарцев вызвала зашкаливающая высотность: одна активная барышня даже сравнила предлагаемые высотки с «перевёрнутыми гробами», которые в результате «окончательно похоронят панорамный вид на город» из мемориального парка «Победа». Но и профессионалы в большинстве сошлись во мнении, что из-за нового комплекса город потеряет «уникальный вид и ценность» из мемориального парка.

Бизнес на истории

В Чебоксарах, где сохранившейся истории и так осталось немного, продолжается застройка памятных мест. Возмущение вызывают не сами многоэтажки, а то, что их строят в исторической части возле Волги, перекрывая видовые площадки и культурные доминанты. И если в случае с «замамьем» проект «Отделфинстроя» получил поддержку администрации Чебоксар и сейчас реализуется, то в случае с проектом с тремя небоскрёбами в речпорту был созвано сразу два градостроительных совета — муниципальный и республиканский.

Читайте также: Бизнес на Победе и истории: «строительная чума» в Чебоксарах

На обсуждение профессионального сообщества был вынесен эскиз развития территории речного порта Чебоксар (заказчик — «Чебоксарский речной порт»), но после широкого анонса зал оказался полон также неравнодушными горожанами, и обсуждение едва не началось со скандала. Впрочем, вскоре выяснилось, что слово будут давать только архитекторам, пояснив, что общественное обсуждение — это следующий этап.

Примечательно, что историческая часть агрессивно застраивается многоэтажками при сити-менеджере Чебоксар Алексее Ладыкове, который сам является строителем. Он может остаться в истории как мэр, при котором появился скандальный 23-этажный небоскрёб в речпорту, «убив» видовую площадку с мемориального парка Победы. Более того, к самому парку всё ближе «подбираются» многоэтажки.

С приходом к власти в Чувашии Олега Николаева (с января 2020 года) появилась надежда на то, что прекратится деградация внешнего облика исторической части города за счёт определения зон, «где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку». Руководитель республики отмечал, что небоскрёб, изувечивший облик набережной, демонтировать не будут, но предлагается нивелировать смотровой ущерб за счёт строительства новых архитектурных сооружений, чтобы вернуть «возможность обзора красот города».

И потенциальные застройщики восприняли это довольно своеобразно.

Концепция трёх высоток: 100 метров — мало

Автор эскиза, руководитель московской архитектурной мастерской «Атриум» Антон Надточий сразу пошёл в наступление, высказав мнение, что Чебоксары «не имеют яркой идентичности и своего лица», предложив построить три жилищных небоскрёба «как визитную карточку», назвав комплекс «городом в городе». При этом архитектор считает недостаточной 100-метровую высоту, предлагая взять 140-метровую отметку. Отметим, что при 100-метровой высоте речь может идти о 28-этажном небоскрёбе.

В основе проекта — чувашский головной убор и орнамент © ИА REGNUM

Из эскиза предлагаемой застройки © ИА REGNUM

По мнению столичного гостя, высотки с двухэтажным вкраплением торгово-спортивных и общественных пространств могут «символизировать развитие города и обозначить лицо среди других городов». Но если будет «рядовое здание, то мы считаем, что город остановится в своём развитии».

Московский архитектор сравнил три высотки с девушками, «которые вышли в хоровод и танцуют», а большие окна — с монетами в чувашской тухье (национальный головной убор):

«Как некий хоровод девушек в национальной одежде в сочетании белого, красного цветов и, возможно, серебра. Была идея присвоить каждой «башне-девушке» национальное имя».

По убеждению разработчика, концепция «достаточно уважительная к центру города и не перекрывает панораму».

«Мы понимаем, что комплекс не должен перекрывать видовые характеристики. Поэтому распределили в трёх объемах — достаточно узких в конфигурациях башен. И с понижением в сторону исторического центра», — сказал Надточий, предложив в качестве развития территории панорамный обзор с мемориального комплекса «Победа» усилить за счёт строительства новой масштабной площадки.

«Жилищная бытовуха»

Первым выступил бывший главный архитектор Чебоксар Сергей Лукьянов, поддержав «амбициозный проект» и заявив, что «у него создалось настроение», а «в голове сразу зароились новые идеи». Он заявил, что «грубая существующая постройка» в речпорту привела к тому, что «вид потерян», но предлагаемый эскиз «нивелирует ту существующую застройку и создаёт новое видение». Воздержался от прямых оценок Юрий Герасимов, пояснив, что «пока нет общего видения всего города».

Другие выступающие делали акцент не столько на архитектуре, к которой в целом вопросов было мало, хотя многие и обращали внимание на отсутствие гармонии предложенного комплекса «с существующей застройкой речного порта». Главный вопрос касался панорамно-видовых последствий и учёта уникальности территории. Архитекторы практически единой командой выступили против высотной «речной» застройки, а общий посыл задал Станислав Удяков:

«Я не встречал, чтобы жильё было визитной карточкой. Это такая бытовуха, и мы знаем, чем всё это закончится: когда ставят в качестве уникальности жильё — ничего никогда не получается».

Станислав Удяков © ИА REGNUM

«Второе — это парк Победы. Вообще Победа для нас — это святое, — под аплодисменты продолжил Станислав Удяков. — Перенос смотровой площадки — это неправильное решение. Понимаю, что новой смотровой площадкой пытаетесь эмоционально решить вопрос, но проще парк Победы перенести в другое место, если уж пойти на этот вариант».

Вид с мемориального комплекса «Победа» в случае строительства трёх новых высоток © ИА REGNUM

23-этажный небоскрёб возле речпорта, перекрывший вид из мемориального комплекса «Победа» © ИА REGNUM

Строительство жилья в речпорту «совершенно недопустимо», поддержала коллегу Татьяна Ижанова, предложив застройщикам оставить «в покое центр и историческую часть». Эту мысль продолжила архитектор Елена Зилянина, отметив, что предлагаемые застройки «убьют» не только панорамный вид, но и два расположенных рядом объекта культурного наследия федерального значения — местные храмы. Она напомнила, что большая историческая часть Чебоксар была затоплена при строительстве ГЭС и залива:

«Этих памятников остались единицы, и мы очень дорожим этими панорамами. Мы боремся за то, чтобы сохранялись уникальные виды нашего города».

Старые Чебоксары © ИА REGNUM

Старые Чебоксары © ИА REGNUM

Позиция чиновников

Дискуссии вызвали удивление у директора республиканского центра по охране культурного наследия Александра Ипатьева, который напомнил, что в 2018—2019 годах в Чувашии «провели колоссальную работу в части объединённой зоны охраны объектов культурного наследия» в Чебоксарах.

«Перед тем как начать проектировать, необходимо, наверное, ограничивающие факторы смотреть. Здесь главный ограничивающий фактор — высотный параметр: он составляет 20 метров в высоту. Никто об этом не говорит», — сказал Александр Ипатьев в присутствии молчавшего и удивлённо взиравшего на коллегу заместителя министра культуры Чувашии Георгия Богуславского.

«Эти 20 метров не просто так назначены. Специалисты из Казани смотрели, чтобы вид не перекрывался», — сказала Елена Зилянина, напомнив также о другой опасности, свидетельством чему «стало землетрясение» в декабре 2012 года в речпорту «из-за грунтовых подвижек в связи с перепадом температур».

Генеральный директор речпорта Ванифатий Шайкин с досадой напомнил, что «нас шпыняют каждый раз»: то песчаный «карьер забирают, то определённое место определили» под зоны охраны объектов культурного наследия, включив «только речной порт». И предупредил, что данная территория в любом случае будет развиваться. На что главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин констатировал, что «место проблемное», а с учётом 20-метрового ограничения высотности мэрия не сможет выдать разрешение на застройку.

Одна из концепций высотной застройки © ИА REGNUM

Главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин отметил, что «место очень интересное и понятно, что его нужно, скажем так, обрабатывать, застраивать», но предложил последовать рекомендации Вячеслава Глазычева не «гнаться за столичностью, сохранив «шикарный провинциальный город, человеческий уют вы потеряете»:

«Мне кажется, что именно провинциальность должна быть на первом плане».

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов напомнил, что это эскиз, подчеркнув, что сейчас важнее получать обратную связь от жителей. Говоря о своих личных ощущениях, он оценил проект как «чересчур современный»:

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов © ИА REGNUM

«Что касается мемориального места — парка Победы, то не забывайте, что справа от парка есть ещё антенное поле, это федеральная земля, которая уже передана соответствующим институтам развития Российской Федерации. И в отношении тех 3,5 гектара, которые находятся справа от парка, ещё будем обсуждать, как вписывать эту землю в существующий ландшафт».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах могут прекратить застройку в историческом центре