Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Магазин сети H&M подал новый иск против ТРЦ «Гринвич». Соответствующая информация указана в картотеке областного Арбитражного суда.

Согласно данным сведениям, истец намерен взыскать убытки в размере 33,2 млн рублей. Иск принят судом 1 апреля 2021 года.

Ранее компания уже подавала два иска (с требованием убрать препятствия в пользовании помещением и об устранении нарушений права аренды): первый оставлен без рассмотрения, второй рассмотрят 16 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках режима повышенной готовности свердловские ТРЦ были временно закрыты из-за пандемии COVID-19.

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