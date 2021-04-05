Пермь, , 09:49 — REGNUM В Пермском крае в связи с потеплением и осадками в виде мокрого снега и дождя, лед на водоемах стал неоднородным. Выход на такую ледяную поверхность становится опасным, сообщает министерство территориальной безопасности.

«Пока, к счастью, в регионе не было выездов на несчастные случаи на льду. Однако, предупреждают спасатели, каждый год таких сообщений много именно в марте-апреле: тонут рыбаки, проваливаются снегоходы и даже автомобили. В связи с этим не стоит рассчитывать на «авось», испытывать лед на прочность и подвергать себя опасности. Берегите свою жизнь!», — сказал директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов.

Добавим, что на территории Пермского края в зимний период 2020—2021 годов из 12 действующих остаются открытыми семь автомобильных ледовых переправ.

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