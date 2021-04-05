Сеул, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 629 человек. Об этом 5 апреля сообщает IDaegu Shinmun со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 5 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 962 730 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 1,85%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 856 006 человек, а препаратом Pfizer — 106 724 человека.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили ещё 66 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получил 27 364 человек.

Отмечается, что за сутки в стране было зарегистрировано 10 997 побочные реакции после вакцинации. В 98,9% случаев — у привившихся наблюдалась лёгкая форма осложнений (головная боль, лихорадка, тошнота).

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось до 32 человек, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.