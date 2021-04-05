Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM За февраль 2021 года в Санкт-Петербурге скончались 1445 человек с официально установленным диагнозом COVID-19 или клинической картиной этой болезни, но без лабораторного подтверждения коронавируса (124 человека). Как сообщили в Росстате, для этих пациентов ковид официально признан основной причиной смерти.

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Еще в 410 летальных случаях за февраль COVID-19 признан сопутствующей причиной смерти, причем в 77 случаях ковид оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Напомним, по данным федерального оперштаба, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 12 394 человека.

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