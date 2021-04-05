5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Хорошие и плохие демографические новости ставят большие государственные задачи перед властью. Рост населения в ряде регионов — это счастье, но со счастьем тоже надо уметь управляться.

Модест Колеров, , 11:19 — REGNUM По данным исследования РИА Новости, в 2018—2020 годах рост численности населения наблюдался в 21 регионе России. В их числе — Севастополь, Ленинградская область, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Москва, Московская область, Краснодарский край.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Быстрее всего численность населения в указанный период сокращалась в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях.

В 2020 году, с началом пандемии коронавируса, негативные демографические процессы ускорились. Основными причинами стал заметный рост уровня смертности, а также сокращение миграции населения вследствие введенных ограничений.

В новых данных о динамике населения по регионам России есть неизбежные новости, есть новости очень хорошие и очень плохие.

Неизбежными новостями является приоритетный рост населения Ленинградской области и особенно Московской области и Москвы. Это ставит на ближайшую повестку дня объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, как бы велика ни была эта бюрократическая задача. Уже сейчас реальная интеграция этих парных субъектов, искусственно разделенных, является фактом. И только наши традиционные проблемы с эффективным управлением тормозят решение этих задач.

Самыми плохими новостями является сокращение населения в коренных русских населенных регионах, а именно — в Кемеровской, Саратовской и Нижегородской областях. Сокращение населения, вызванное, конечно же, коронавирусом прежде всего, затронуло такой мегаполис, как Нижний Новгород, будущий город-миллионер Саратов и Кемерово. Им бы и впредь оставаться центрами притяжения, но демография нанесла по ним очень тяжелый удар. Будем надеяться, что эффективное государственное управление снова сделает Нижний Новгород, Саратов и Кемерово «точками сборки» для центральной, коренной России. У них для этого есть все основания.

Самой хорошей новостью о населении является быстрый рост его в Дагестане, на Кубани и в Севастополе. Более того: следующими городами-миллионерами в России станут Краснодар, Махачкала и Севастополь.

Севастополь имеет к этому огромные, редкие для России возможности, а именно: большую свободную городскую территорию. Я уверен, что проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя вся наша страна решит эффективно, и Севастополь станет гораздо более яркой южной столицей России, чем Сочи.

Все это, хорошее и плохое, ставит большие государственные задачи перед нашей властью. Мы видели, как, мягко говоря, неровно повела и ведет она себя во время пандемии. Это несчастье. А рост населения в ряде регионов — это счастье. Но со счастьем тоже надо уметь управляться.

Некогда мэр Москвы Сергей Собянин, в согласии с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, выступил с утопической идеей концентрации населения России в мегаполисах и фактически опустошения всего, что не попадает в территорию мегаполисов. Как минимум Севастополь разрушает эти прожекты — и разрушает успешно, празднично.