Иерусалим, , 09:48 — REGNUM 92-летний Михаил Волгон, переживший Холокост, стал старейшим донором органов в Израиле: 4 апреля он спас жизни трех человек. Об этом говорится в заявлении Медицинского центра Рамбам.

Волгон умер от кровоизлияния в мозг. Обе его почки были трансплантированы двум реципиентам, печень также стала донорским органом. Таким образом были спасены жизни трех человек.

«С ростом осведомленности о здоровом питании и физических упражнениях биологический возраст людей становится моложе их хронологического возраста, что позволило нам повысить возраст доноров органов», — объяснила доктор Тамар Ашкенази, глава национального центра трансплантологии.

«Пересадка печени от пожилого человека — это действительно сложная задача, которая требует опытной команды хирургов, даже больше, чем обычные трансплантации», — уточняет доктор Абед Хлаила, который проводил трансплантацию вместе с докторами Ашрафом Имамом и Одедом Арази.

Волгон родился в апреле 1929 года и был единственным оставшимся в живых членом своей семьи после Холокоста. Он потерял двух братьев и сестру, а также большую часть остальной своей семьи. Выжить он смог только потому, что его отцу удалось тайком переправить его в лес, где его спасла украинская семья. После войны он работал ветеринаром, затем вместе со своей женой переехал в Израиль.