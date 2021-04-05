Варшава, , 09:45 — REGNUM Уровень распространения SARS-CoV-2 в Польше снизился на 10−13%, и этот показатель становится устойчивым. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 4 апреля в интервью Polskie Radio.

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«Резкий рост числа заражений, который мы наблюдали в последние несколько недель, замедлился. Пусть на этой неделе замедлился только на 10−13%, но это уже хорошая тенденция, и в следующие недели этот показатель должен быть еще более обнадеживающим», — заявил Недзельский.

За последние сутки в Польше выявили 22 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер 571 инфицированный человек, 34 745 — выздоровели.

Всего с начала пандемии в Польше отмечен 2 438 531 случай заражения коронавирусом. С диагнозом COVID-19 скончались в стране 54 940 человек, почти 1 978 433 человек в республике выздоровели.