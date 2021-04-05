Махачкала, , 09:45 — REGNUM В Дагестане к 5 апреля прививки от коронавируса сделали уже 32 655 человек, что составляет 4,2% от запланированного количества. При этом 28,5 тыс. человек пришли на стационарные пункты вакцинации, еще около 4 тыс. граждан воспользовались услугами мобильных прививочных пунктов, сообщает портал «Мой Дагестан».

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Активней других проходит прививочная кампания в городе Южно-Сухокумске, где привиты уже 12,57% жителей. Также в тройке лидеров Докузпаринский район (11,38% привитых) и Гергебильский район (8,53%).

Аутсайдерами являются Кумторкалинский район (1,36%), город Хасавюрт (1,52%) и Акушинский район (1,68%).

Всего в регион поступило уже 49 592 дозы вакцины от COVID-19.В республике создано более 50 пунктов вакцинации. На днях были открыты еще два — в корпусах Даггосмедуниверситета по адресам: пл. Ленина 1 и Абдула Алиева 1 (биокорпус). Планируется довести число пунктов вакцинации до 80.