Киев, 5 апреля 2021, 09:46 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на скандальную переписку депутата парламента от фракции «Слуга народа» Анны Колесник, опубликованную журналистами. Об этом он рассказал 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Напомним, во время выступления в Верховной раде главнокомандующего вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака Колесник написала, что «надо сваливать из этой страны». Позже она заявила, что имела в виду поездку на отдых за границу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия отреагирует на высказывания своего депутата.
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