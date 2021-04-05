Киев, , 09:46 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на скандальную переписку депутата парламента от фракции «Слуга народа» Анны Колесник, опубликованную журналистами. Об этом он рассказал 4 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Ещё раз повторяю и для себя, и для коллег — всегда надо думать, о чём ты говоришь, о чём пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято», — сказал Разумков.

Напомним, во время выступления в Верховной раде главнокомандующего вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака Колесник написала, что «надо сваливать из этой страны». Позже она заявила, что имела в виду поездку на отдых за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия отреагирует на высказывания своего депутата.

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