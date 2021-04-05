Москва, , 09:40 — REGNUM Специалистов Центра им. Гамалеи рассмешила информация о том, что «российские хакеры» якобы «похитили» план создания вакцины у компании AstraZeneca. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — сказал Гинцбург.

Он напомнил о том, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в Twitter в шутку предложил «отдать долг» и передать компонент российской вакцины представителям AstraZeneca для повышения эффективности их препарата.