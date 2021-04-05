Пекин, , 09:42 — REGNUM Китай готов к ведению основанного на взаимном уважении диалога с США, однако при этом не боится возможного противостояния между двумя странами. Об этом 5 апреля заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью, которое обнародовано пресс-службой китайского МИД.

Как отметил Ван И, говоря о неоднократных заявлениях властей США о «конкуренции, сотрудничестве и противостоянии» в отношениях с КНР, позиция Пекина в данном вопросе является последовательна и ясной.

«Если есть диалог, то двери Китая открыты в любое время, однако этот диалог должен вестись на основе равенства и взаимного уважения», — сказал он.

При этом глава МИД КНР подчеркнул, что «Китай не будет уклоняться от конкуренции (с США), если это необходимо, но она должна быть честной и справедливой, основываться на рыночных правилах, воздерживаться от создания препятствий, злоупотребления властью и лишения других их законного права на развитие».

"Если (между двумя странами) все-таки будет противостояние, то Китай встретит его спокойно и бесстрашно», — добавил Ван И.

Также он указал, что Китай «выступает решительно против грубого вмешательства» в свои внутренние дела и «имеет право дать отпор» для защиты своего национального суверенитета.

При этом китайский дипломат уточнил, что диалог между Китаем и США будет лучше противостояния, а сотрудничество двух стран — лучше, чем антагонизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что в результате того, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин от COVID-19, создалась нехватка данных препаратов для развивающихся государств.