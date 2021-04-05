Красноярск, , 09:38 — REGNUM Из школ Красноярска проводится эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщается в официальной группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

»По информации ГУВД, поступили анонимные сообщения о минировании школ Красноярска. Сейчас учеников эвакуируют из зданий и отправляют домой», — говорится в сообщении. Количество «заминированных» школ не уточняется. По данным местных СМИ, известно об эвакуации минимум десяти учебных заведений.

Оперативные службы проводят проверку городских школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта сообщения о минировании поступали в учебные заведения Улан-Удэ (Бурятия).

Читайте также: В Улан-Удэ «заминировали» уже пять школ