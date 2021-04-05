Заиграевский район, Бурятия, , 09:36 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в связи с нападением бродячих собак на 80-летнюю женщину со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в селе Шэнэ Буса Заиграевского района.

По данным следствия, потерпевшая проживала одна. Проживающий рядом один из её сыновей видел мать в субботу, 3 апреля вечером. На следующее утро он нашёл тело старушки с многочисленными следами от укусов на улице.

«В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что данные повреждения прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть. Вблизи от тела потерпевшей граждане видели свору собак без владельцев», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, прибывшие на место полицейские также подверглись нападению животных в ходе обследования местности. На сотрудника набросились четыре крупных собаки без ошейников и чипов. Защищаясь, он открыл по ним огонь, после чего свора скрылась в лесу.

В управлении считают, что распространение бродячих собак и их нападения на людей говорит о ненадлежащей организации работы местных властей в сфере обращения с бездомными животными. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая смерть человека».

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