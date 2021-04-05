Пермь, , 09:36 — REGNUM В Перми Владимир Цветов сложил полномочия главы Кировского района города. Чиновник пошел на повышение. Он стал главой Пермского муниципального района. Депутаты Земского собрания единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Обязанности и.о. главы администрации Кировского района Перми возложены на Владимира Пономарева. Он приступит к их исполнению с 6 апреля, сообщили в мэрии.

Официальное вступление в должность главы района Владимира Цветова состоится 14 апреля 2021 года. Стоит отметить, чиновник уже занимал должность главы Пермского муниципального района — с 2014 по 2019 годы.