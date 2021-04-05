Пенза, , 09:35 — REGNUM Пензенская Барковка — традиционное место отдыха жителей города. Сюда приезжали целыми семьями: гуляли по лесу, катались на лодках, наслаждались свежим воздухом соснового леса. Многие отлично помнят такие культовые для Пензы места, как лодочная станция и знаменитый пляж «Красный куст», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Именно традиция семейного отдыха, ставшая отличительной чертой Ахунского лесничества, вдохновила директора АНО «Ровесник» Владимира Русеева на создание уникального для Пензы общественного пространства. Ключевой замысел проекта — объединить несколько поколений пензенцев идеей здорового образа жизни, духовного развития и патриотического воспитания. Владимир Русеев и АНО «Ровесник» намерены вернуть жителям города традицию активного культурного отдыха в Ахунском лесу.

Проект под рабочим названием «Свободное пространство» содержит несколько основных направлений. В первую очередь это патриотическое воспитание молодёжи, получить которое поможет постоянно действующий на территории локации лагерь для военно-спортивной подготовки. Большое внимание будет уделено оздоровительному и природному туризму, развитию экологического движения, рыболовному туризму. Важное направление работы — проведение детских экологических лагерей и экспедиций.

На базе «Свободного пространства» организаторы проекта планируют подготовить несколько тематических площадок.

Бивак. Площадка для проведения массовых сборов людей, в центре которой будет обустроено кострище.

Тренировочная площадка для военно-спортивной подготовки.

Туристическая база.

Сейчас проект «Свободного пространства» находится на стадии запуска. Разработана «дорожная карта» проекта, ведётся поиск взаимодействия с органами власти. Ожидается, что уже этим летом жители Пензы смогут оценить новое общественное пространство и реализовать себя в одном из направлений, подготовленных организаторами уникального для города проекта.