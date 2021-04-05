Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом на улице Фрунзе в Хабаровске, выделит 85,9 млн рублей, еще 16,4 млн добавят из бюджета Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Речь идёт о доме в 21 этаж, его ещё в 2005 году обязывалось сдать в эксплуатацию ООО «Мир-Автаркия». Однако стройка затянулась, а после 2019 года никакие работы там не велись.

Потенциальные владельцы 66 квартир общей площадью почти семь тыс. кв. метров после банкротства застройщика объединились в ЖСК «Утёс». Общее количество договоров долевого участия по этому дому — 56.

К строительно-монтажным работам приступят осенью 2021 года, готовность дома оценивается в 70%.

В 2020 году с фондом уже заключены соглашения о завершении возведения 11 домов, квартиры в которых ждут 1044 человека. По предварительным расчётам, общая сумма затрат составит 2,6 млрд рублей. 16% — доля краевого бюджета, соответствующие расходы заложены на 2021 год. Четыре здания планируется достроить. Свои квартиры получат 960 дольщиков. По 31 дольщику есть решение о выплате денежной компенсации; вопрос относительно квартир ещё 84 человек — в стадии принятия такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области, решая проблему с обманутыми дольщиками, могут обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить дефицит бюджета региона, либо уменьшить долю Ленобласти в софинансировании достройки проблемных объектов, или запросить кредит из главного бюджета страны.