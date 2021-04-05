Калуга, 5 апреля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Калужской области из эксплуатации выведено 19 мусорных полигонов, которые подлежат рекультивации. В 2020 году началась рекультивация наиболее крупного — в Калуге. Завершение работ запланировано на декабрь 2021 года. Разработана проектная документация на рекультивацию восьми полигонов, на пять — в стадии разработки, еще на пять объектов проектная документация будет разрабатываться в 2022 году. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По объемам твёрдых коммунальных отходов из 18 субъектов ЦФО Калужская область занимает 11-е место. В регионе ежегодно образуется более 400 тысяч тонн отходов. Их сортировку производят пять объектов. В государственный реестр объектов размещения отходов включены пять полигонов. С 1 января 2019 года деятельность по обращению с ТКО осуществляется региональным экологическим оператором. Для сбора отходов в муниципалитетах установлено 15,5 тысяч контейнеров, из которых 7631 предназначен для жителей, 7864 — для юридических лиц. С июля 2019 года внедряется система раздельного сбора мусора. В области установлено 675 контейнеров для раздельного сбора отходов. В 2020 году установлено 3286 контейнеров различного типа на общую сумму 126 млн рублей. В 2021 году планируется установить 27 контейнеров «Гринбокс» для сбора батареек и аккумуляторов и около 1,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

По мнению губернатора Владислава Шапши, утилизировать мусор на полигонах необходимо исходя из принципа территориальной принадлежности к населённому пункту. Чтобы полигоны с твердыми бытовыми отходами полностью исчезли, необходимо сортировать мусор и отправлять его на переработку, что напрямую влияет на обеспечение экологической безопасности в регионе.

«Важные задачи — популяризация раздельного сбора мусора, выявление несанкционированных свалок, обеспечение своевременной оплаты услуг по обращению с отходами (а у нас один их самых низких тарифов в ЦФО). И их решение зависит от активности муниципалитетов», — написал Владислав Шапша в соцсети.