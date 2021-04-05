Москва, , 09:33 — REGNUM Говорить о дефиците автомобилей в России неверно, поскольку всегда наблюдается повышенный спрос на какие-либо марки и модели машин, и сам дилер, исходя из этого, должен формировать заказ. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно, [дефицит] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ», — сказал Мантуров.

Он напомнил, что производители машин также стараются работать с рынком и проводить мониторинг ситуации, однако дефицит или его отсутствие зависят и от дилеров, которые находятся на местах.

Мантуров подчеркнул, что ситуация с дефицитом — «штатная абсолютно ситуация, ну, а то, что потребление растет, — это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается».