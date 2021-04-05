Москва, , 09:36 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan оформил в России патенты на компактвэн Note третьего поколения и спорткар 400Z. Патентные изображения моделей размещены в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Серийная модель Note третьего поколения для японского рынка была представлена в ноябре прошлого года. Длина автомобиля чуть более четырех метров.

В качестве силового агрегата у новой Note гибридный мотор e-Power, состоящий из 1,2-литрового бензинового двигателя HR12DE производительностью 82 л. с. (103 Нм) и мотора EM47. Общая мощность двигателя составляет 116 л. с. (280 Нм).

Что же касается модели 400Z, то она дебютирует на глобальном рынке в течение ближайших нескольких недель. Этот автомобиль почти не отличается от концепт-кара Z Proto 2020 года выпуска. В движение спорткар приводит трёхлитровый бензиновый мотор V6 VR30DDTT мощностью 400 л. с.

Ранее компания Nissan представила обновлённую в подразделении Nismo версию внедорожника Patrol с развитым обвесом, доработанной подвеской и модернизированным мотором V8 мощностью 428 л. с. (560 Нм).

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