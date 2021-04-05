Рязань, , 09:34 — REGNUM Уровень воды в Оке за сутки повысился на 72 см в Рязани. По области подтоплено 12 низководных мостов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, на 17:00 4 апреля в черте Рязани уровень Оки составил 132 сантиметра выше нулевой отметки городского гидрологического поста. В районе города Касимова уровень воды в реке повысился на 21 см, до 123 сантиметров. Подтоплено 12 низководных мостов: в семи населённых пунктах имеются объездные пути, в ещё пяти организована работа лодочных переправ. В Ряжске, посёлках Алешня Сасовского района и Перекаль Рыбновского района подтоплено 92 приусадебных участка.

В ближайшие сутки специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реках и возможное подтопление приусадебных участков и перелив дороги Рязань-Коростово, Заокское.