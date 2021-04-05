Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Бывшего бухгалтера Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу обвинили в многолетних кражах денег из состава вещественных доказательств, изъятых сотрудниками Следственного комитета, и отправили в СИЗО на время следствия. По некоторым данным, Дмитрий Ковальчук мог присвоить от 20 млн до 400 млн рублей.

По версии следствия, с 4 июня 2013 года по 11 января 2021 года Ковальчук, будучи руководителем финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, использовал свое служебное положение и тайно похитил денежные средства в особо крупном размере, признанные вещественными доказательствами, а также средства, на которые был наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей.

В марте 2021 года Ковальчуку было предъявлено обвинение по пункту б части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В настоящий момент обвиняемый задержан и до 17 мая по решению суда помещен под стражу.

По данным ряда СМИ, Ковальчук страдает игровой зависимостью и тратил похищенные деньги на игры в онлайн-казино. По предварительным данным, сумма похищенного варьируется от 20 млн до 400 млн рублей.