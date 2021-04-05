Джакарта, , 09:30 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии выделило 2,6 млрд индонезийских рупий ($178 тыс.) на удовлетворение основных потребностей и компенсацию пострадавшим при наводнении и оползнях в округе Восточный Флорес, сообщает Antara.

Министерство социальных дел выделит компенсации семьям погибших, каждая из которых получит по 15 млн индонезийских рупий ($1032).

Кроме того, 27 человек, получивших серьезные травмы, получат компенсацию в размере 135 млн рупий ($9,2 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения и оползней, которые обрушились на Флорес из-за экстремальной погоды, стали 62 жителя Индонезии.

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