Екатеринбург, 5 апреля 2021, 09:37 — REGNUM В Екатеринбурге мошенники смогли похитить у пожилой женщины полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Злоумышленники позвонили 81-летней пенсионерке по телефону и заявили, что родственница горожанки попала в ДТП. После этого с горожанкой начал говорить мошенник под видом следователя.
С пожилой женщины начали вымогать деньги на «решение вопроса». Пенсионерка выдала приехавшему к её дому мошеннику 500 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники под видом представителей службы безопасности банка смогли похитить у горожанина 4,2 млн рублей.
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