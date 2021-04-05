Екатеринбург, 5 апреля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мошенники смогли похитить у пожилой женщины полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Злоумышленники позвонили 81-летней пенсионерке по телефону и заявили, что родственница горожанки попала в ДТП. После этого с горожанкой начал говорить мошенник под видом следователя.

С пожилой женщины начали вымогать деньги на «решение вопроса». Пенсионерка выдала приехавшему к её дому мошеннику 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники под видом представителей службы безопасности банка смогли похитить у горожанина 4,2 млн рублей.