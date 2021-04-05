Пекин, , 09:31 — REGNUM В результате того, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин от COVID-19, создалась нехватка данных препаратов для развивающихся государств. Об этом 5 апреля сообщил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, заявление которого обнародовала пресс-служба китайского МИД.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Ван И, в настоящее время в мире наблюдается «вакцинный национализм».

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин (от COVID-19) в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», — отметил он.

Также глава МИД КНР подчеркнул, что на фоне данной ситуации в очень многих развивающихся странах имеется серьезный дефицит вакцин и «немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу».

«Этот разрыв в (темпах) вакцинации (между развитыми и развивающимися странами) в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью», — уточнил Ван И.

В то же время, он добавил, что Китаем была оказана помощь в обеспечении вакцинами более чем 80 странам и трем международным организациям, и поставлены данные препараты на коммерческой основе в более чем 40 государств.

Кроме того, по словам Ван И, КНР разрабатывает вакцины и находится в научно-исследовательской и производственной кооперации в данном вопросе с более чем 10 странами.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля составляет 131 331 737.