Севастополь, 5 апреля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Город федерального значения Севастополь стал лидером по приросту численности населения среди регионов Российской Федерации по итогам 2018−2020 годов. Исследование, основанное на данных Росстата, опубликовали РИА Новости 5 апреля.

VascoPlanet Crimea Photography Севастополь

Согласно опубликованным данным, за последние три года численность населения Севастополя выросла на 16,8%. Также в число лидеров вошли Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Управления федеральной службы статистики по Республике Крым и Севастополю, на 1 января 2021 года численность населения Севастополя составляла 509 992 человек, на 1 января 2020 года показатель составлял 449 138 человек.

Между тем, в ноябре 2020 года на заседании правительства города при обсуждении прогноза социально-экономического развития Севастополя на 2021 и плановый период 2022—2023 годов отмечалось, что на конец 2020 года численность постоянного населения города может составить 512 900 человек, сообщалось, что в город прибыло более 54,6 тыс. человек. В 2022—2023 годах, по некоторым прогнозам, численность населения города может достичь 600−650 тысяч человек.