Сямынь, , 09:35 — REGNUM Южная Корея и Китай будут стремиться к «политическому» решению проблем Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Данное заявление дипломат сделал 3 апреля в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном в китайском Сямыне.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что две страны разделяют общую цель «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, а также назвал Сеул стратегическим партнёром, имеющим общие или схожие позиции по вопросам сохранения регионального мира и стабильности.

В ходе встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров, глава МИД Южной Кореи отметил, что Сеул и Пекин договорились активизировать работу по организации визита председателя КНР Си Цзиньпина в Южную Корею, как только ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется.

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