Нур-Султан, , 09:26 — REGNUM В Алма-Ате скончался народный писатель Казахстана Кабдеш Жумадилов. Об этом 5 апреля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя союза писателей республики Улыкбека Есдаулета.

«Я связался с его сыном. К сожалению, это правда. У него остановилось сердце ближе к утру» — сказал Есдаулет. По его словам, писатель находился в больнице и выходил на связь 2 апреля.

Кабдеш Жумадилов родился 25 апреля 1936 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В 1965 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова.

Является лауреатом государственной премии Казахской ССР им. Абая 1990 года. Звание народного писателя Казахстана присвоено в 1998 году.